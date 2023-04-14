«На лёд выходить волнительнее». Анна Щербакова — об опыте работы телеведущей

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, продолжит ли работу телеведущей.

Пока Анна восстанавливалась после операции на колене, она с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

«Хотела ли бы продолжить развиваться в качестве телеведущей? На будущее сложно сказать, в этом году мне очень понравилось, это был интересный опыт. Сейчас вернулась обратно в фигурное катание, в более привычную для меня сферу.

Интервью — это не то, чем я занималась с детства, поэтому, наверное, где-то было тяжеловато. Волнительнее всегда выходить на лёд, потому что тут я несу большую ответственность за то, что я делаю, это моя профессиональная деятельность, работа, которой я очень много училась. Поэтому при выходе на лёд волнения больше. Лёгкое волнение есть всегда, но всегда по-разному. На соревнованиях и на шоу, от выступлений зависит. Сегодня честно сказала — давно такого не было.

Самая любимая программа? Здесь никогда не будет однозначного ответа, потому что каждая программа подбирается так, чтобы ты её всей душой чувствовал, в моменте, когда ты её катаешь, она самая любимая.

Какие чувства испытываю, когда восстанавливаю какой-то новый элемент? Я очень соскучилась по этим эмоциям, даже сегодня, например, сделала каскад, который раньше для меня был обычным, но так как долго не делала его на шоу, то сегодня испытала много радости, заряд позитивной энергии, которую пока не могу получить от чего-то другого, кроме фигурного катания», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.