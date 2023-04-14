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«Соревновательное чудо». Камила Валиева — о серебре чемпионата России — 2023

«Соревновательное чудо». Камила Валиева — о серебре чемпионата России — 2023
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Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала о том, какое из выступлений в сезоне-2022/2023 запомнилось ей больше других, и объяснила почему.

«Самое яркое событие сезона? О господи (смеётся). Тот же чемпионат России по прыжкам — один из самых ярких стартов, потому что я, выходя на личный турнир, не думала, что сделаю все попытки. Чемпионат России, то, как я готовилась, и результаты — это, скажем так, соревновательное чудо (смеётся). Была тяжёлая подготовка к чемпионату России. На финале Гран-при я делала на тренировках тройной аксель, но там не получилось, и в произвольной срывались элементы… Такой, наверное, самый яркий и эмоциональный старт, из-за того, что это было в Санкт-Петербурге.

Как буду восстанавливать силы? Не знаю, посмотрим, как буду (улыбается). Пока мы катаемся по шоу, это тоже придаёт уверенности в чём-то, в некоторых прыжках. Конечно же, такая энергия исходит от зрителей, это невероятно приятно.

Планы на новый сезон? До него ещё есть время, поэтому давайте закроем до конца этот сезон и потом уже о новом сезоне поговорим», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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