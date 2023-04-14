Участники трио Bel Suono рассказали, что знают о Валиевой, которой они аккомпанировали

Участники трио Bel Suono, под аккомпанемент которых Камила Валиева исполнила олимпийское «Болеро» на шоу «Чемпионы на льду» в Москве, рассказали о своих впечатлениях от выступлений фигуристов.
«Впечатления огненные. Фигурное катание — это впечатляющее зрелище. Вообще, музыка и хореография созданы друг для друга.
Знаем ли мы Камилу Валиеву? У нас есть очень интересное воспоминание. В прошлом году, во время последних женских прокатов, у нас был концерт в Петербурге. Большей частью команды мы успели посмотреть развязку, взлёты, падения, кто-то уревелся. После этого мы сыграли свой самый удачный концерт в карьере в Петербурге. Поэтому с фигурным катанием много хороших воспоминаний и у нашего коллектива тоже. Вдохновились — и вот посотрудничали.
С кем бы ещё хотели посотрудничать из фигуристок? Мне очень нравится Трусова, потому что там было такое пламенное интервью после Олимпиады. Просто хочется с человеком познакомиться и разделить всё возмущение. Какая композиция лучше всего подошла бы под номер Трусовой? Какая-то, где очень много пассажей, виртуозных всяких каскадов. Максимально навороченная», — передаёт слова участников трио Bel Suono корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 14 апреля 2023
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