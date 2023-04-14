Даниил Глейхенгауз: у нас три олимпийские чемпионки, и они в своём виде правят миром

Хореограф и постановщик группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как возникла идея номера с тремя олимпийскими чемпионками – Алиной Загитовой, Камилой Валиевой и Анной Щербаковой – для шоу «Чемпионы на льду».
«Как пришла идея создать номер с тремя олимпийскими чемпионками? Надо было по многочисленным просьбам сделать новое открытие и, соответственно, я хотел ещё общие номера, развивать наше шоу. Мы с Этери Георгиевной обсудили, что номер мальчиков не настолько бы пока произвёл впечатление, я хотел сделать и с девочками, и с мальчиками. Но мальчиков своих нам бы немножко не хватило, а столько репетиций мы бы не успели провести с ребятами из других групп. Поэтому мы решили, что будет только женский номер.
Музыку мы выбрали, потому что она драйвовая и мне нравится посыл: who run the world? Girls! Прикольно было показать, что у нас три олимпийские чемпионки и они в своём виде действительно правят миром. Здесь всё совпало: костюмы, девочки, номер. Немножко отличающееся закрытие, но очень драйвовое.
Какую песню взял бы для мальчиков? Когда соберутся мальчики, попрошу Бейонсе перепеть: who run the world? Boys!
Как выбирали, какие программы будут на этом шоу? Идёт общение с каждым спортсменом, выбираем, кто что хочет показать. На самом деле и чередуем некоторые номера. Камила катала олимпийскую короткую, сейчас — олимпийскую произвольную. Думаю, ещё будут перестановочки. Те номера, которые мы подготовили к «Русскому вызову» — мы хотели их подготовить к нашим шоу, но сначала показали там.
Как сильно волновался перед выходом на лёд? Здесь всё по накатанной идёт. Когда было шоу во Владивостоке, я в целом молился, чтобы доехать до конца, потому что времени у нас было мало, а с объёмом моего катания и нахождения на льду мы немножко переборщили, как мне казалось, для двух-трёх дней репетиций. Поэтому я с девочками обсуждал, как они меня будут выносить. Но со временем стал полегче. Сейчас уже вкатал», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 14 апреля 2023
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