Глейхенгауз: будем надеяться, что когда-нибудь сможем снова выйти на международную арену

Хореограф и постановщик группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги сезона-2022/2023 в России и в мире.

«Сезон необычный, что тут говорить. Отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает, но то, что было сделано федерацией и Первым каналом, та поддержка, то количество трансляций и турниров помогает для зрителей и для спортсменов поддерживать высокий уровень, который наши спортсмены показывали на международной арене, и не проседать по сложности, по качеству постановок, по элементам.

На всех турнирах, которые были у нас внутри страны, в женском катании выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира. Мы будем продолжать показывать высокий уровень, а там уже смотреть в будущее, надеяться, что когда-нибудь мы сможем снова выйти на международную арену и показывать там высокий уровень, добиваться высших наград.

Запомнилось ли что-то из мирового сезона? Конечно, Илья Малинин производит огромное впечатление. С какой лёгкостью он исполняет четверные прыжки, четверной аксель я вживую посмотрел. Уровень программ у мальчиков, тех движений, находок, которые они показывают, — нам надо стремиться к этому, работать в этом направлении очень много», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.