Елизавета Туктамышева: никогда не катаюсь под музыку, которая мне не нравится

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как выбирает номера для участия в ледовых шоу.

«Как я вживаюсь в роли? Встаю и вживаюсь (смеётся). Обычно подбираем музыку, которую я чувствую, я никогда не катаюсь под музыку, которая мне не нравится. Когда ты музыку чувствуешь, тебе в принципе это легко даётся. Ну и работа с хореографом вне льда помогает.

Как выбираю, что катать на шоу? На каждом шоу разная энергетика, стилистика, поэтому у Ильи я катаю более лиричные образы, более душевные, а здесь хочется более активные, яркие. У меня в разных шоу, слава богу, есть выбор, поэтому здесь решили катать Sparkling Diamonds, а у Ильи «Снег» и «Девочка и море».

Какие образы ближе? Мне и те и те нравятся. По настроению. Идей по программам на новый сезон пока нет», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.