Пётр Гуменник пожелал Роману Костомарову побыстрее восстановиться

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался о ситуации с заболеванием олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В новогодние праздники Роман выступал в ледовых шоу, некоторые из них проходили на улице.

«Стоит ли участвовать спортсменам в шоу, которое проходит на улице? Наверное, это личное дело каждого. Может, кто-то боится, тому, наверное, не стоит. Обычно нормально всё происходит.

Можно ли сказать, что участие Костомарова в шоу было ошибкой? Постфактум можно сказать, что это было ошибкой.

Какие слова поддержки могу сказать? Желаю ему быстрее восстанавливаться и чтобы всё у него было хорошо», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.