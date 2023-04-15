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ISU Командный чемпионат мира: Мужчины. Произвольная программа
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Спортивная пара Книрим и Фрейзер принесла сборной США ещё 12 баллов на командном ЧМ-2023

Спортивная пара Книрим и Фрейзер принесла сборной США ещё 12 баллов на командном ЧМ-2023
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В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года. Сегодня, 15 апреля, спортивные пары представили свои произвольные программы. Лучшие оценки от судей получили Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, выступающие за сборную США, которая лидирует в соревнованиях.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио. Спортивные пары, произвольная программа

1. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) – 147,87 очка.
2. Рику Миура/Риюти Кихара (Япония) – 143,69.
3. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 130,22.

Командный чемпионат мира 2023 года продлится до 16 апреля. Отметим, что в прошлом сезоне данные соревнования выиграла сборная России, которая не защищает свой титул из-за международного бана.

Фигурное катание. Командный кубок мира 2023. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
15 апреля 2023, суббота. 09:15 МСК
Окончено
1
США
147.87
2
Япония
143.69
3
Италия
130.22
Комментарии
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