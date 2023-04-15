Спортивная пара Книрим и Фрейзер принесла сборной США ещё 12 баллов на командном ЧМ-2023
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В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года. Сегодня, 15 апреля, спортивные пары представили свои произвольные программы. Лучшие оценки от судей получили Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, выступающие за сборную США, которая лидирует в соревнованиях.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио. Спортивные пары, произвольная программа
1. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) – 147,87 очка.
2. Рику Миура/Риюти Кихара (Япония) – 143,69.
3. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 130,22.
Командный чемпионат мира 2023 года продлится до 16 апреля. Отметим, что в прошлом сезоне данные соревнования выиграла сборная России, которая не защищает свой титул из-за международного бана.
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