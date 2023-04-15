Сборная США упрочила лидерство в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию

Сегодня, 15 апреля, проходит третий день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио (Япония). После выступлений спортивных пар с произвольными программами сборная США упрочила своё лидерство в общем зачёте.

Американские фигуристы набрали 102 очка. Спортивная пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, представляющая США, получила лучшие оценки от судей после проката произвольной программы. Второе место в общем зачёте занимает команда Японии, на счету которой 85 очков. Тройку замыкает Южная Корея, набравшая 82 очка.

В заключительных соревнованиях мужчины представят свои произвольные программы.

Фигурное катание. Командный ЧМ-2023. Токио (Япония). Общий зачёт

1. США — 102 очка.

2. Япония — 85.

3. Южная Корея — 82.

4. Франция — 68.

5. Италия — 65.

6. Канада — 60.