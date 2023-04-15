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Ча Джун Хван выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира, Малинин — 5-й

Ча Джун Хван выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира, Малинин — 5-й
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В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года. Сегодня, 15 апреля, мужчины представили свои произвольные программы. Наибольшую оценку от судей получил южнокореец Ча Джун Хван.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио. Мужчины, произвольная программа

1. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 187,82 балла.
2. Маттео Риццо (Италия) – 187,35.
3. Джейсон Браун (США) – 183,43.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 173, 85.
5. Илья Малинин (США) – 173,64.
6. Даниэль Грассль (Италия) – 173,53.

Завтра, 16 апреля, фигуристы представят свои шоу-программы. Отметим, что в прошлом сезоне данные соревнования выиграла сборная России, которая не защищает свой титул из-за международного бана.

Фигурное катание. Командный кубок мира 2023. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
15 апреля 2023, суббота. 10:50 МСК
Окончено
1
Ча Джун Хван
Южная Корея
187.82
2
Маттео Риццо
Италия
187.35
3
Джейсон Браун
США
183.43
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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