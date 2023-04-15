Американцы выиграли командный чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствие россиян

Сборная США по фигурному катанию выиграла командный чемпионат мира – 2023, который прошёл в Токио (Япония). Для американцев это пятый подобный титул в истории.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио (Япония). 13-15 апреля. Итоги
1. США (Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, Илья Малинин, Джейсон Браун,
Изабо Левито, Амбер Гленн) – 120 очков.
2. Южная Корея – 95.
3. Япония – 94.
4. Италия – 83.
5. Франция – 80.
6. Канада – 68.
Завтра, 16 апреля, фигуристы по традиции представят публике свои шоу-программы.
Отметим, что в прошлом сезоне данные соревнования выиграла сборная России, у которой не было возможности защитить свой титул из-за международного бана. Спортсмены из США в 2022 году заняли второе место, японцы — третье.
- 15 апреля 2023
-
13:57
-
13:49
-
12:55
-
12:50
-
11:41
-
11:11
-
11:00
- 14 апреля 2023
-
22:56
-
22:44
-
22:39
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:01
-
21:55
-
21:40
-
21:35
-
21:29
-
21:26
-
21:13
-
21:03
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:18
-
20:06
-
19:45
-
19:27
-
19:10
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
15:35
-
15:05
-
14:57