Американцы выиграли командный чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствие россиян

Сборная США по фигурному катанию выиграла командный чемпионат мира – 2023, который прошёл в Токио (Япония). Для американцев это пятый подобный титул в истории.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио (Япония). 13-15 апреля. Итоги

1. США (Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, Илья Малинин, Джейсон Браун,

Изабо Левито, Амбер Гленн) – 120 очков.

2. Южная Корея – 95.

3. Япония – 94.

4. Италия – 83.

5. Франция – 80.

6. Канада – 68.

Завтра, 16 апреля, фигуристы по традиции представят публике свои шоу-программы.

Отметим, что в прошлом сезоне данные соревнования выиграла сборная России, у которой не было возможности защитить свой титул из-за международного бана. Спортсмены из США в 2022 году заняли второе место, японцы — третье.