Видео ПП Ильи Малинина на командном чемпионате мира с падением с четверного акселя
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Американский фигурист Илья Малинин занял пятое место по итогам произвольной программы у мужчин на командном чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию. Турнир проходит в Токио (Япония).
Малинин не сумел удачно исполнить четверной аксель и упал на лёд. Оценка фигуриста составила 173,64 балла. Победителем соревнований стал корейский спортсмен Ча Джун Хван.
Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио. Мужчины, произвольная программа
1. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 187,82 балла.
2. Маттео Риццо (Италия) – 187,35.
3. Джейсон Браун (США) – 183,43.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 173, 85.
5. Илья Малинин (США) – 173,64.
6. Даниэль Грассль (Италия) – 173,53.
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