Прокат произвольной программы Даниэля Грассля на командном ЧМ-2023. Видео

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль стал шестым по итогам произвольной программы у мужчин на командном чемпионате мира — 2023, который проходит в Токио (Япония). Спортсмен получил от судей 173,53 балла. Победителем соревнований стал южнокорейский фигурист Ча Джун Хван (187,82). Общий зачёт турнира выиграла сборная США.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио. Мужчины, произвольная программа

1. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 187,82 балла.

2. Маттео Риццо (Италия) – 187,35.

3. Джейсон Браун (США) – 183,43.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 173, 85.

5. Илья Малинин (США) – 173,64.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 173,53.