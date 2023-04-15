Авербух — о санкциях Украины: работал и буду продолжать работать на благо своей страны

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух прокомментировал санкции президента Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

Вместе с Авербухом в санкционный список вошли ещё 12 представителей фигурного катания. Среди них Алёна Косторная, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Я отношусь к этому никак. Я работал и буду так же продолжать работать в своей родной стране, на благо своей страны. По-другому никак не могу реагировать на это. Последний раз я был в Киеве на свой день рождения 18 декабря 2013 года. В то время, когда проходила вакханалия на Майдане. Был переполненный ледовый дворец, к которому нельзя подойти, так как ближайшие станции метро были перекрыты. Я всегда с любовью вспоминаю те выступления и то, как нас принимали в Киеве», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».