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Фигуристка Камила Валиева показала фото в белом платье с кринолином

Фигуристка Камила Валиева показала фото в белом платье с кринолином
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в соцсетях фото, на котором она позирует в белом платье с кринолином и декольте от московского модного дома EDEM Couture. Снимок сделан на примерке платья с шёлковыми ракушками. Укороченный перёд платья открывает изящные лодыжки девушки в серебряных босоножках на высоком каблуке.

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

В сезоне-2022/2023 Валиева, которой 26 апреля исполнится 17 лет, выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.

Отметим, что расследования дела Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) до сих пор не завершено.

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