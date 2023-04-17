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Антон Сихарулидзе назначен новым главой Федерации фигурного катания на коньках России

Антон Сихарулидзе назначен новым главой Федерации фигурного катания на коньках России
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Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поручил исполнение обязанностей президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял обязанности президента федерации с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти функции. Кандидатура Антона Сихарулидзе, который является вице-президентом ФФККР и президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, была единогласно поддержана всеми членами исполкома.

«Мне это интересно, и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчётно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — приводит слова Сихарулидзе пресс-служба ФФККР.

Согласно Уставу ФФККР президент федерации избирается на отчётно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчётно-выборная конференция должна состояться в 2026 году.

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