Татьяна Тарасова высказалась о назначении Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила назначение Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР.

«Предложение назначить Сихарулидзе исходило от Саши Когана. Очень правильное предложение! Хорошая кандидатура. У нас очень сильная федерация, которая способна работать. Сихарулидзе — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, а ещё выдающаяся личность: развитый, умный и образованный человек», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О назначении Сихарулидзе стало известно сегодня, 17 апреля. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который обладал полномочиями с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя обязанности президента федерации.