Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова высказалась о назначении Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР

Татьяна Тарасова высказалась о назначении Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила назначение Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР.

«Предложение назначить Сихарулидзе исходило от Саши Когана. Очень правильное предложение! Хорошая кандидатура. У нас очень сильная федерация, которая способна работать. Сихарулидзе — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, а ещё выдающаяся личность: развитый, умный и образованный человек», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О назначении Сихарулидзе стало известно сегодня, 17 апреля. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который обладал полномочиями с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя обязанности президента федерации.

Материалы по теме
Ставим точку в конфликте Загитовой и Медведевой — кто больше заслужил олимпийское золото?
Ставим точку в конфликте Загитовой и Медведевой — кто больше заслужил олимпийское золото?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023