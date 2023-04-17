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Татьяна Навка: услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью!

Татьяна Навка: услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью!
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о победе своей дочери Надежды на детских соревнованиях по фигурному катанию. На награждении прозвучал гимн России.

Отцом юной фигуристки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спортсмены страны уже много лет выступают на большинстве соревнований как нейтральные атлеты – без гимна и флага.

«Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью! Радостью за дочь, которая заняла первое место, а гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм, дают осознать важность и ценность их трудов. Уже в столь юном возрасте их учат понимать, что это не просто слова и музыка, это любовь и ответственность по отношению к своей Родине и к своему труду», — написала Навка в своём телеграм-канале.

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