В ФФККР сообщили, что Александр Коган останется генеральным директором федерации

Глава пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала о будущем Александра Когана, который добровольно сложил с себя обязанности президента ФФККР.

Решением исполкома ФФККР с 17 апреля исполнять обязанности главы организации начал Антон Сихарулидзе, который занимал должность вице-президента федерации.

«Александр Коган останется генеральным директором федерации. Ранее он был генеральным директором, исполняющим полномочия президента. Поскольку это достаточно сложная работа, а по уставу нельзя сейчас провести отчётно-выборную конференцию, чтобы избрать президента, то исполком федерации поручил исполнение полномочий президента ФФККР Антону Сихарулидзе. Все за него единогласно проголосовали», — приводит слова Ермолиной Metaratings.