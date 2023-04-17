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Алина Загитова сменила цвет волос

Алина Загитова сменила цвет волос
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова посетила салон красоты и сделала мелирование волос. Жгучая брюнетка Загитова кардинально сменила имидж, практически став блондинкой.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей и корреспондентом на телевидении, участвует в ледовых шоу.

Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года.

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