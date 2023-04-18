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Тренер Ирина Смирнова: Татьяна Навка дала наставление побеждать и выигрывать

Тренер Ирина Смирнова: Татьяна Навка дала наставление побеждать и выигрывать
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Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова рассказала, почему сменила место работы. Ранее она обучала фигуристов в «Армии фигурного катания».

Смирнова перешла в школу Навки вместе со своими учениками Викторией Морозовой и Иваном Поповым.

«Это получилось спонтанно. Мы не искали каких-то переходов, это просто стечение обстоятельств. Мы получили предложение, и так всё сложилось. Мы поговорили с руководством «Армии», они нас поддержали.
Как впечатления? Всё прекрасно, условия хорошие. Всё, что было обещано, нам дали.

Давала ли Татьяна Навка какие-нибудь наставления, когда начали работать здесь? Побеждать и выигрывать (улыбается)», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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