«Это было непросто». Тренер Смирнова — о четверном риттбергере фигуристки Морозовой
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Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова рассказала о новых элементах, которые выучили в минувшем сезоне её ученики Виктория Морозова и Иван Попов.
«Много ли новых элементов было выучено в этом сезоне? Да. Тот же четверной Вики Морозовой — хочется, чтоб она в следующем сезоне его показала на соревнованиях. Но это было непросто, потому что она находится в пубертате, растёт, нагрузки лишней не дашь, надо её беречь, но при этом и поддерживать форму, показывать хорошие программы и учить четверные. Это большая работа, грамотно продуманная всем нашим коллективом. Я рада, что у нас всё получается», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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