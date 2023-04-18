Тренер школы Навки Ирина Смирнова назвала оптимальное количество квадов для одиночниц

Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова рассказала, какой контент сейчас можно считать оптимальным в женском одиночном катании.

«Мне кажется, всегда должен быть баланс. Четверные нужны, потому что без них сложно конкурировать. Но это не должно быть просто прыжковой программой. Всё равно девочка должна кататься, должно быть женское фигурное катание. Мне кажется, при условии хорошей второй оценки и качественных вращений одного-двух четверных должно быть достаточно», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Смирнова перешла в школу Навки вместе со своими учениками Викторией Морозовой и Иваном Поповым.