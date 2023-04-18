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Тренер Смирнова объяснила, для чего фигурист Иван Попов тренирует очень сложные каскады

Тренер Смирнова объяснила, для чего фигурист Иван Попов тренирует очень сложные каскады
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Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова объяснила, для чего её ученик, фигурист Иван Попов, тренирует очень сложные каскады: три тройных акселя подряд, четверной тулуп — тройной аксель.

«Мы прыгаем разные варианты каскадов для стабильности. Чем больше ты варьируешь варианты разных каскадов, тем стабильнее у тебя более простые комбинации будут получаться. Даже когда маленьким детям надо выучить 3-3, мы всё равно будем учить 3-3-3 для стабильности. Но если мы вкатаем какой-то сложный каскад настолько, что это позволит вставить его в программу, то почему нет? Если это будет по подсчёту баллов выгодно. Как с Малининым, если он считает, что четверной аксель по подсчёту баллов — это выгодно, значит, так и есть. А если кто-то другой будет прыгать четверной аксель в галку, то зачем тогда?» — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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