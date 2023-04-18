Украинка Баюл — о допуске россиян и белорусов к ОИ: прошу Баха быть честным и сердечным

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала своё недавнее видеообращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.
«Я записала это видео, ведь чувствую, что прямо сейчас необходимо обращаться к Баху. Потому что он пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на национальные федерации.
Похоже на то, что он предложил (вернуть россиян и белорусов — прим. «Чемпионата»), а всем придётся принимать решение. И я считаю, что это очень странно. Потому что, например, Международная федерация хоккея не допустила российских и белорусских игроков, но в других видах спорта их возвращают.
До Олимпийских игр где-то 16 месяцев. Я считаю, что Бах не принял своё окончательное решение по Олимпийским играм-2024. Не только я, но и украинские спортсмены, записывают обращение к Томасу Боху, потому что он будет главным человеком, который будет принимать решение по Олимпиаде.
Я больше ничего не могу сделать, кроме как попросить его быть честным и сердечным. Я могу долго говорить о том, что россияне делают неправильно. Прямо сейчас я чувствую, что мир не готов позволить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх, пока всё не закончится», — приводит слова Баюл ua.tribuna.com.
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