Тренер Смирнова: пока квад-аксель стоит слишком мало, чтобы много сил затрачивать на него

Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова высказала мнение о важности изучения акселя в 4,5 оборота, который пока исполняет на соревнованиях только американский фигурист Илья Малинин.
«Как скоро этот прыжок станет необходимым для фигуристов? Я думаю, что пока он стоит слишком мало, чтобы так много сил затрачивать на него. В плане акселя, я думаю, что надо в любом случае поднять стоимость, но я за баланс. Прыжки — это интересно, это хорошо, но всё равно они более гармонично смотрятся с катанием. Круто, когда человек может собрать прыжки с катанием — это сложно. Поэтому и должен происходить процесс вкатывания, потому что не хочется просто прыжков. Можно же убрать программу, понаставить прыжки, и это будет всё намного быстрее и стабильнее. Хочется красиво, а это дольше», — сказала Смирнова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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