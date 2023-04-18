Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Смирнова: пока квад-аксель стоит слишком мало, чтобы много сил затрачивать на него

Тренер Смирнова: пока квад-аксель стоит слишком мало, чтобы много сил затрачивать на него
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова высказала мнение о важности изучения акселя в 4,5 оборота, который пока исполняет на соревнованиях только американский фигурист Илья Малинин.

«Как скоро этот прыжок станет необходимым для фигуристов? Я думаю, что пока он стоит слишком мало, чтобы так много сил затрачивать на него. В плане акселя, я думаю, что надо в любом случае поднять стоимость, но я за баланс. Прыжки — это интересно, это хорошо, но всё равно они более гармонично смотрятся с катанием. Круто, когда человек может собрать прыжки с катанием — это сложно. Поэтому и должен происходить процесс вкатывания, потому что не хочется просто прыжков. Можно же убрать программу, понаставить прыжки, и это будет всё намного быстрее и стабильнее. Хочется красиво, а это дольше», — сказала Смирнова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Материалы по теме
«Больше всего горжусь четверными своих детей». В школу Навки перешла очень душевный тренер
Эксклюзив
«Больше всего горжусь четверными своих детей». В школу Навки перешла очень душевный тренер
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023