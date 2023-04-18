Тренер школы Навки Смирнова рассказала, какой фигурист её поразил в этом сезоне

Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова рассказала, какой фигурист произвёл на неё наибольшее впечатление в этом сезоне.
«Меня поразил Адам Сяо Хим Фа. Может быть, он не самый прыжковОй, но, говоря о балансе, я думаю, через пару лет он созреет для того, чтобы быть одним из лидеров. Меня реально зацепило его катание», — сказала Смирнова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Адам Сяо Хим Фа — французский фигурист, чемпион Европы и чемпион Франции 2023 года. На ЧЕ-2023 спортсмен без ошибок исполнил все прыжки, набрал максимальное количество баллов за вращения и за дорожку шагов в короткой программе, упал с каскада в произвольной, но набрал максимум на всех непрыжковых элементах, что позволило фигуристу одержать победу в соревнованиях.
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