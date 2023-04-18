Даниил Глейхенгауз: как спортсмен я абсолютно не состоялся с точки зрения результата

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, насколько сложно дался ему переход от спортсмена к тренеру, когда в 23 года он вошёл в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

«Я как спортсмен абсолютно не состоялся с точки зрения результата. И мне это помогало, потому что я понимал, что не нужно делать, как подсказывать спортсменам «Так себя не веди», «Так не делай», потому что на своём опыте знаю, что ни к чему хорошему это не приведёт. В чём-то мне было их легче понимать, потому что и сам был такой. Когда у тебя есть талант, но ты им не воспользовался, не распоряжался правильно. Конечно, это зависит ещё от тренера и от родителей – всё равно нужен контроль. Мне не хватало дисциплины в спорте, поэтому мне чуть легче воспринимать, когда вижу излишнюю эмоциональность от спортсмена или непослушание. Я вижу в этом себя и пытаюсь донести ему, что таким путём к результату ты не придёшь. Дисциплина – это самое главное», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст. Лаб» на Первом канале.