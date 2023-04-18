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Даниил Глейхенгауз рассказал, после какой программы почувствовал себя постановщиком

Даниил Глейхенгауз рассказал, после какой программы почувствовал себя постановщиком
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Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, после какой программы почувствовал себя постановщиком.

Глейхенгауз пришёл в группу Этери Тутберидзе после Олимпиады в Сочи, когда ему было 23 года.

«Что могу быть постановщиком, для себя я понял ещё до прихода к Этери, когда работал на «Москвиче» и начал ставить там программы, мне доверили. Когда был отклик на том уровне соревнований, что программы интересные, необычные и что-то новое, я начал понимать, что это моё и надо в этом направлении двигаться.

А если говорить о первых серьёзных постановках у Этери, то, наверное, это короткая программа Адьяна Питкеева, с которой он обыграл на этапе Гран-при Cup of Russia Хавьера Фернандеса. В короткой программе. Это была первая моя значимая постановка», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст. Лаб» на Первом канале.

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