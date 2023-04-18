Глейхенгауз объяснил, почему поменял короткую программу Щербаковой в олимпийском сезоне

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, какие свои постановки считает лучшими, и назвал ту программу, которая не зашла и пришлось поменять.
31-летний Глейхенгауз работает в группе Этери Тутберидзе после Олимпиады в Сочи.
«Самая любимая? Это самый ужасный вопрос, который можно задать постановщику, потому что если она всего одна, то ты плохо поработал 10 лет. На начальном этапе карьеры, когда прошла Олимпиада в Корее, где выиграла Алина Загитова и серебро завоевала Евгения Медведева, то в тот момент я мог остановиться на программах пяти, включая их олимпийские программы. Сейчас, спустя столько лет, даже для себя будет неправда, если назову одну.
Какая не зашла? Если говорить о последних, то даже для меня самого не зашла программа, которую я поставил Анне Щербаковой. Короткая программа «Восток» в олимпийский год. У меня изначально были сомнения, но мне нравилась музыка, мы послушали, решили, что хорошо, начали ставить. И в целом нам нравилось, как Аня интерпретирует эту музыку, она и по движениям была интересна. Но когда я увидел это на соревнованиях — дважды, то на второй раз я уже всё понял. И хотя это была уже середина сезона, я разговаривал с Аней и её родителями и сказал им, поверьте мне, я чувствую, что надо менять эту программу», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст. Лаб» на Первом канале.
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