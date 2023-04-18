Глейхенгауз — о будущем: хочется, чтобы весь мир смотрел и уважал нас за нашу работу

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, высказался о том, как будет развиваться российское фигурное катание в следующем сезоне.

Российские фигуристы были отстранены от участия в двух последних чемпионатах мира из-за ситуации на Украине.

«Как дальше? Не знаю. Сложный вопрос. Пока мы не получили информацию о том, когда нас вернут, когда нас допустят. Это, конечно, гнетёт. Когда ты всю свою жизнь жил, зная, что у тебя есть основной турнир – это чемпионат мира, а раз в четыре года это Олимпиада. Делать вид, что без этого всё нормально, сложно. Ты уже привык к определённому устою. Хочется, конечно, как можно быстрее вернуться на международную арену, чтобы показать свой уровень, свои программы, чтобы весь мир смотрел и уважал нас за нашу работу», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст. Лаб» на Первом канале.