Фигурист Иван Попов: пока нет международных стартов, можно в России сделать себе имя

18-летний российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, рассказал, какие цели ставит для себя в условиях отстранения россиян от участия в международных стартах.
В сезоне-2022/2023 Попов стал девятым на чемпионате страны и восьмым в финале Гран-при России.
«Влияет ли как-то на мою мотивацию то, что сейчас российский спорт находится в состоянии неопределённости? Думаю, нет. Я как был мотивирован, так и остался. Пока нет международных стартов, можно в России сделать себе имя. Я бы всё равно, наверное, не ездил в этом году на международные старты. Пока их нет, можно в России выигрывать, показывать себя, и уже потом будет проще куда-то ездить.
Не возникало ли мыслей о смене гражданства? Нет, такой вариант не рассматриваю», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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