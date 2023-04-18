«Очень доброе отношение с разных сторон». Буцаева — о российских тренерах на ЧМ в Японии

Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой ответила на вопрос об отношении к отечественным специалистам за границей.

— Можно сказать, что отношение к нашим тренерам в мире фигурного катания сильно изменилось?

— Вы знаете, нет, я абсолютно этого не заметила. Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом. Мы все с детства друг друга знаем, у всех уже свои семьи, дети. Добрая поездка получилась.

На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) выступал подопечный Буцаевой, выступающий за Азербайджан Владимир Литвинцев.

Полное интервью с Викторией Буцаевой выйдет на «Чемпионате» завтра, 19 апреля, в 10:00 по московскому времени.