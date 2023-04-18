«Работаем сейчас не на сто процентов». Буцаева о восстановлении Яблокова от травмы колена

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой ответила на вопрос о востановлении своего подопечного Ильи Яблокова.
— Как себя чувствует Илья Яблоков?
— Пролечили колено, он пропустил больше месяца — с середины января до конца февраля. С начала марта мы приступили к тренировкам. Был большой перерыв, сейчас он восстанавливается, потихоньку начинаем прыгать.
— Можно сказать, что травма позади?
— Работаем сейчас не на сто процентов, акцент всё же идёт на восстановление, ОФП, СФП для того, чтобы восстановить колено и создать базу для следующего сезона.
Напомним, в августе текущего сезона Илья Яблоков перенёс операцию на ноге и не выступал в финале Гран-при России. Фигурист стал вторым на этапе в Перми и занял четвёртое место на этапе в Москве.
19-летний Илья Яблоков трижды становился призёром юниорского Гран-при, выигрывал Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года, а также был победителем первенства России среди юниоров 2022 года.
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