Буцаева: Малинин один такой в мире после Чена. Есть способности, почему бы их не развить?

Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева высказалась о прогрессе фигуриста Ильи Малинина.

«Малинин такой в мире сейчас один после Нейтана Чена. Моё мнение — если у тебя есть к этому способности, ты можешь это делать, почему бы это не развивать и не показывать? В любом случае он такой один сейчас. Показал столько четверных на чемпионате мира, аксель в четыре с половиной оборота… Мне кажется, это правильно, что он в этом направлении развивается, потому что он это может.

У кого, например, лучше идёт в плане артистизма — они показывают эту сильную сторону. За счёт этого растёт и конкуренция, и интерес — тут у тебя вышел Малинин и шесть четверных прыжков, тут же вышел Джейсон Браун с обалденной произвольной программой, и настолько это всё разное! Видела реакцию публики, как зрители все вскакивали после произвольных, — это дорогого стоит», — сказала Буцаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.