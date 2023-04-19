Степанова — о реакции Ивана Букина на её беременность: он был очень рад за меня

Российская фигуристка, призёр чемпионатов Европы и мира Александра Степанова рассказала, как её партнёр по танцам на льду Иван Букин отреагировал на беременность спортсменки.

«Мы оба хотели взять эту паузу, выдохнуть после четырёхлетия и перевести дух. Я очень рада, что Ваня переключился, погрузился в разные шоу и смог поучаствовать в «Ледниковом периоде» на Первом канале. На тот момент у него у самого недавно родился ребёнок, и поэтому, когда я рассказала ему о своих планах, он понимал моё желание. А уже когда я сообщила о своей беременности, он был очень рад за меня», — сказала Степанова ТАСС.

Напомним, в марте 2023 года фигуристка впервые стала мамой. У Александры Степановой и её мужа, Владислава Малинова, родилась дочь.