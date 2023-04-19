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Мозер: для ведущих фигуристов России сезон был успешным. Для нового поколения стартов мало

Мозер: для ведущих фигуристов России сезон был успешным. Для нового поколения стартов мало
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Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы, заслуженный тренер России Нина Мозер подвела итоги сезона для российских фигуристов.

«В этом сезоне российские фигуристы состязались между собой. При этом федерация постаралась разнообразить соревновательный график. Турниров было много, и благодаря этому спортсмены находились в хорошей форме. Для ведущих фигуристов сезон прошёл достаточно успешно. А вот для нового поколения стартов было мало.

Что касается мотивации, у всех разные критерии. Для одних на первом месте материальные блага, для других важны медали, завоёванные на самом высоком уровне. Нельзя для всех придумать одну таблетку. Каждый выбирает свой путь. Важно, чтобы спортсмены и дальше выдерживали нагрузку в физическом и моральном плане, учитывая отстранение от международных соревнований», — приводит слова Мозер пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

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