Тренер по фигурному катанию С. Давыдов рассказал, как играл в хоккей с Плющенко и Мостовым

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов, рассказывая о том, что 10 лет провёл в любительском хоккее, упомянул, как временами в этом виде спорта ему составляли компанию двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
«Если у тебя есть игровое мышление, то ты его никуда не уберёшь — проявляется и в хоккее, и в футболе. Поэтому Мостовой очень хорошо играет.
Плющенко? Тоже хорошо. Мы с ним всё-таки фигуристы. Наше преимущество — это катание.
В чём оно проявляется? Самое главное — привыкнуть к хоккейным лезвиям, они без зубцов. Это самая большая проблема. Когда ты привыкаешь, то ты мобильнее других — быстрее поворачиваешься, двигаешься, быстрее у бортов. Если есть навык катания, это даёт очень многое», — сказал Давыдов в интервью Sport 24.
- 19 апреля 2023
-
21:04
-
16:51
-
11:47
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
08:15
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:30
-
22:00
-
15:53
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:16
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
11:17
-
10:45
-
10:44
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10