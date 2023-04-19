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Тренер по фигурному катанию С. Давыдов рассказал, как играл в хоккей с Плющенко и Мостовым

Тренер по фигурному катанию С. Давыдов рассказал, как играл в хоккей с Плющенко и Мостовым
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов, рассказывая о том, что 10 лет провёл в любительском хоккее, упомянул, как временами в этом виде спорта ему составляли компанию двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

«Если у тебя есть игровое мышление, то ты его никуда не уберёшь — проявляется и в хоккее, и в футболе. Поэтому Мостовой очень хорошо играет.

Плющенко? Тоже хорошо. Мы с ним всё-таки фигуристы. Наше преимущество — это катание.

В чём оно проявляется? Самое главное — привыкнуть к хоккейным лезвиям, они без зубцов. Это самая большая проблема. Когда ты привыкаешь, то ты мобильнее других — быстрее поворачиваешься, двигаешься, быстрее у бортов. Если есть навык катания, это даёт очень многое», — сказал Давыдов в интервью Sport 24.

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