«Интереса нет». Тренер по фигурному катанию Татауров — о международных стартах

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёзный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, чем его заинтересовал международный сезон в мужском одиночном катании.

Напомним, российские фигуристы не участвовали в международных соревнованиях.

«Следил ли в этом сезоне за международными стартами? Нет. Интереса нет. Иногда посмотрю каких-то отдельных спортсменов, американцев русского происхождения… Но всех нет.

За Ильёй Малининым следил, за ещё некоторыми спортсменами, к которым есть интерес с точки зрения того, как они катают программы», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полностью интервью с Олегом Татауровым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 21 апреля, в 8:00 мск.