Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Интереса нет». Тренер по фигурному катанию Татауров — о международных стартах

«Интереса нет». Тренер по фигурному катанию Татауров — о международных стартах
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёзный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, чем его заинтересовал международный сезон в мужском одиночном катании.

Напомним, российские фигуристы не участвовали в международных соревнованиях.

«Следил ли в этом сезоне за международными стартами? Нет. Интереса нет. Иногда посмотрю каких-то отдельных спортсменов, американцев русского происхождения… Но всех нет.

За Ильёй Малининым следил, за ещё некоторыми спортсменами, к которым есть интерес с точки зрения того, как они катают программы», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полностью интервью с Олегом Татауровым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 21 апреля, в 8:00 мск.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023