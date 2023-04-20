«Интереса нет». Тренер по фигурному катанию Татауров — о международных стартах

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёзный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, чем его заинтересовал международный сезон в мужском одиночном катании.
Напомним, российские фигуристы не участвовали в международных соревнованиях.
«Следил ли в этом сезоне за международными стартами? Нет. Интереса нет. Иногда посмотрю каких-то отдельных спортсменов, американцев русского происхождения… Но всех нет.
За Ильёй Малининым следил, за ещё некоторыми спортсменами, к которым есть интерес с точки зрения того, как они катают программы», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Полностью интервью с Олегом Татауровым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 21 апреля, в 8:00 мск.
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