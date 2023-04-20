Камила Валиева исполнила каскад из тройного и двойного акселей

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева во время прыжкового баттла в финале шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Новосибирске исполнила каскад из двух акселей – тройного и двойного.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
На шоу Камила исполняет несколько программ, в том числе участвует в женском номере вместе с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой.
В сезоне-2022/2023 Валиева, которой 26 апреля исполнится 17 лет, выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.
Отметим, что расследование дела Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) до сих пор не завершено.
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