«Осталась боязнь подворачивания ноги». Татауров — о травме Дикиджи из-за четверного лутца

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёздный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, объяснил, почему его ученик Владислав Дикиджи не вставлял в программы в концовке сезона четверной лутц, который демонстрировал на прыжковом турнире.
«К сожалению, мы должны были ехать на Российско-китайские игры, и на тренировке он в последний день подвернул ногу. Отказались от поездки в Китай по причине травмы, месяц и неделю он лечил ногу, а затем уже начали готовиться к первенству России, были другие задачи. Осталась боязнь подворачивания ноги…
Случилась ли травма именно на лутце? Да. Сейчас он, конечно, восстановил все четверные, но мы ещё просто не готовы вставлять их в программы», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Полностью интервью с Олегом Татауровым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 21 апреля, в 8:00 мск.
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