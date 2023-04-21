Тренер по фигурному катанию Татауров объяснил, почему Дикиджи провёл сезон по юниорам
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Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёздный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, из-за чего российский фигурист Владислав Дикиджи провёл сезон по юниорам.
«Не хотелось ничего в этом сезоне менять, придумывать, потому что для выступлений по мастерам нужно готовиться по-другому. Нужно ставить задачу делать два четверных в короткой программе, минимум три четверных вставлять в произвольную. Мы пока не пошли на этот шаг, не стали готовиться по мастерам. Решили закончить сезон по юниорам, закончить с юниорским спортом, а следующий сезон уже начать полноценно по мастерам», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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