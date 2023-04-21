«Очень довольна». Камила Валиева подвела итоги сезона

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева оценила свои выступления в сезоне-2022/2023. 16-летняя спортсменка подчеркнула, что считает этот сезон самым интересным для себя.
«Я очень довольна сезоном. То, как я начинала сезон, и то, как я его закончила – было намного лучше. И, закрывая сезон, я ещё прыгнула тройной аксель в короткой программе, поэтому, наверное, это самый интересный сезон для меня.
Самая положительная эмоция в сезоне – чемпионат России по прыжкам, потому что я впервые вообще прыгнула восемь тулупов. На тренировке я делала от силы два. А тут как-то за счёт зрителей, какого-то интересного соревнования, которое проводилось впервые. Поэтому восемь тулупов, победное золото не может не радовать.
В командном турнире я очень сильно нервничала, потому что всё-таки за свою группу, за Этери Георгиевну Тутберидзе выступаешь, прыгаешь. Хотелось, конечно, не накосячить. Это у меня получилось. А когда я выходила в личные соревнования, там я была абсолютно спокойна и уверена в том, что я сделаю эти прыжки, поэтому просто наслаждалась моментом», — сказала Валиева в эфире подкаста «Произвольная программа».
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