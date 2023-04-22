Валиева: три раза смотрела ПП с Олимпиады со слезами на глазах. Надо было закрыть гештальт

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева рассказала об эмоциях, которые испытала после отстранения на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка была отстранена от личных соревнований на Олимпиаде после командного турнира из-за положительной допинг-пробы, взятой на чемпионате России. Позже временное отстранение сняли, и Валиева заняла на личных соревнованиях четвёртое место.

«Пересматривала произвольную программу с Олимпиады. Специально раза три посмотрела со слезами на глазах. Посмотрела, потому что мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт – как это выглядело со стороны и что у меня было внутри. И я посмотрела, и меня просто отпустило – хорошо, это уже случилось, ну и всё. Хватит об этом думать.

Я понимала, что если бы я хоть на пару дней прилетела в Москву, что невозможно было тогда сделать из-за коронавириса, но мне казалось, что смена обстановки мне помогла бы чуть-чуть выдохнуть. Ты на команднике такой свеженький. Упали? Всё хорошо, в личке будет лучше.

А когда ты в этом ещё десять дней и при этом у тебя какие-то грузы сзади появляются, ты понимаешь, что некоторые спортсмены в столовой очень так странно смотрят, оборачиваются, и ты не можешь об этом не думать. И ты понимаешь, что вроде бы сильная девочка. Однако мне было так тяжело прыгать из-за того, что я себе построила, и из-за того, что на меня навалилось. Поэтому смена обстановки была бы кстати», — сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».