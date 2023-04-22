Жук: в новой ПП Мишиной и Галлямова постарались добавить определённую «химию» отношений

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук рассказала о постановке произвольной программы для олимпийских чемпионов в командном турнире фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Специалистка подчеркнула, что постановка новой программы заняла четыре дня и прошла продуктивно.

«Это уже второй опыт нашего сотрудничества, до этого мы ставили ребятам произвольную программу под музыку Элвиса Пресли. Им очень шла эта постановка, понравилась она и болельщикам, и судьям, да и им самим. Конечно, мы болели за ребят весь сезон. Нам было очень приятно, что Тамара Николаевна Москвина снова пригласила нас поработать с ребятами, и сразу же согласились. Если в первый раз нам было сложновато — потребовалось определённое время на привыкание друг к другу, то в этот раз всё было ещё интереснее и продуктивнее, работали четыре дня, с удовольствием, на позитиве, с улыбками и шутками. Это была отличная командная работа, в которой были задействованы все — и Артур Минчук, и Саша Смирнов, и Николай Морошкин, но в первых рядах, конечно, Тамара Николаевна. Саша Свинин монтировал музыку прямо во время постановки.

Теперь ждём, как ребята это накатают с элементами, а летом ещё раз увидимся, чтобы что-то добавить, подправить. Музыку мы пока озвучивать не будем, но она очень им идёт, они в ней буквально «купаются». Могу рассказать только, что в новую постановку мы постарались добавить определённую «химию» отношений и, как мне кажется, это получилось», — приводит слова Жук ТАСС.