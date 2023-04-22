Врач сообщил предполагаемые сроки восстановления Романа Костомарова

Главный врач частной скорой помощи Санкт-Петербурга «Корис» Лев Авербах рассказал о примерных сроках восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Специалист отметил, что спортсмен чувствует себя лучше, однако процесс реабилитации Костомарова может затянуться на годы.
«То, что Роман идёт на поправку, — это очень хорошо. Прямо скажем, шансы на благополучный исход были крайне малы, по той информации, которую мы имели. Но расслабляться рано. Впереди большой курс восстановления. Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжёлые осложнения оставляют след в организме и имеют свойство возвращаться. Сначала его должны перевести из реанимации в палату, а потом в реабилитационное отделение. Это очень долгий процесс. Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но, если учитывать его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет», — приводит слова Авербаха Sport24.
Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести ампутации на руках и ногах спортсмена.
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