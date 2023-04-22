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Тренер Росляков: задача пары Косторной и Куницы — попадание в основной состав сборной

Тренер Росляков: задача пары Косторной и Куницы — попадание в основной состав сборной
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Тренер Сергей Росляков прокомментировал выступление спортивной пары Алёны Косторной и Георгия Куницы с короткой программой на Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве. Это выступление стало первым для Косторной, ранее выступавшей в одиночном катании, в новом статусе.

«Прокат вышел не самый плохой, показал моменты, над которыми надо работать. Я считаю эту пару очень перспективной. Задача на ближайший сезон, думаю, — попадание в основной состав сборной.

Идея произвольной есть, она витает, из космоса то одну часть цепляем, то другую. Программа в работе, но пока анонсировать её не будем», — приводит слова Рослякова ТАСС.

В качестве музыки к программе спортсмены выбрали песню Crazy in Love. Новый дуэт исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.

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