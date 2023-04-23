«Пост благодарности Мальдивам». Евгения Медведева опубликовала фото с пляжа

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фото с отдыха.
«Пост благодарности Мальдивам», — подписала фото Медведева, добавив эмодзи «ракушка» и «краб».
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
После Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, покинул программу. Сезон она завершила в паре с актёром Фёдором Федотовым. Их дуэт занял второе место. Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
- 23 апреля 2023
-
10:25
- 22 апреля 2023
-
16:57
-
16:17
-
15:40
-
15:31
-
14:57
-
13:41
-
12:36
-
12:26
- 21 апреля 2023
-
17:01
-
09:27
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 20 апреля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:34
-
21:00
-
18:01
-
18:01
-
17:34
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:29
-
15:15
-
13:44
-
13:19
- 19 апреля 2023
-
21:04
-
16:51
-
11:47
-
10:42
-
10:40