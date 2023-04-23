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«Пост благодарности Мальдивам». Евгения Медведева опубликовала фото с пляжа

«Пост благодарности Мальдивам». Евгения Медведева опубликовала фото с пляжа
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Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фото с отдыха.

«Пост благодарности Мальдивам», — подписала фото Медведева, добавив эмодзи «ракушка» и «краб».

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

После Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, покинул программу. Сезон она завершила в паре с актёром Фёдором Федотовым. Их дуэт занял второе место. Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.

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