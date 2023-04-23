Фигуристы Хмелькова и Антонышев из академии «Ангелы Плющенко» образовали спортивную пару

Фигуристы Ева Хмелькова и Владислав Антонышев составили спортивную пару. Спортсмены тренируются вместе больше месяца.

«К новому сезону мы готовимся с Евой Хмельковой, она также каталась в нашей группе, и мы решили попробовать покататься в паре. Мы встали в пару 13 марта. Сейчас вместе выступаем в шоу, скатываемся, это в определённой мере помогает прогрессировать», — приводит слова Антонышева ТАСС.

Напомним, Хмелькова и Антонышев представляют академию «Ангелы Плющенко». В прошлом сезоне Антонышев выступал в паре с Анастасией Чернышёвой, с которой завоевал бронзовые медали серии Гран-при России. Однако пара распалась из-за возрастных ограничений: Чернышёвой 13 лет, а фигуристу 21 год. Хмелькова, который 14 лет, каталась в паре с Каримом Давлетгареевым.