Загитова — о «Битве школ»: этот праздник фигурного катания я очень поддерживаю

Российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила высокое значение турнира «Битва школ» для фигурного катания в России.

«В моём возрасте, когда я выступала на юношеских соревнованиях, такого масштаба не было. Фигурное катание развивается, в том числе благодаря людям, которые сидят вместе со мной (также на пресс-конференции присутствовали Антон Сихарулидзе, Елена Буянова и Нина Мозер. — Прим. «Чемпионата»). Победителям хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперёд, слушать тренеров, чтобы эта маленькая победа привела к большим — таким, как чемпионат мира, Олимпиада. Хочется пожелать удачи, успехов. А людям, которые не попали на пьедестал, хочу сказать, что нужно не расстраиваться, а больше работать, опять же, слушать тренеров. Всё у них получится. Этот праздник фигурного катания я очень поддерживаю», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.